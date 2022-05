Vater verfolgt Autofahrer, der flüchten wollte

Ein vierjähriger Bub fuhr am 4. Mai 2022 gegen 19.20 Uhr in Pucking mit seinem Kinderfahrrad im Bereich der Straße bzw. Hauseinfahrt. Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger ebenfalls aus Pucking mit einem Pkw an der Örtlichkeit offensichtlich zu schnell vorbei.