Djokovic vs. Murray ++ Wer zieht Liverpool nach?

Der FC Liverpool steht nach einem Zitterspiel im Champions League-Finale, beim ATP-Masters in Madrid kommt es zum Kräftemessen zwischen Djokovic und Murray und Marco Rossi sagt dem österreichischen Nationalteam für die WM ab - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 4. Mai.