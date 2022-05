Hitzeopfer: Flucht ins Rathaus

Der Sommer nähert sich mit großen Schritten und damit die Hitzetage. Der heißeste Tag im vergangenen Jahr war der 8. Juli mit 36,7 Grad Celsius. Es gibt also ordentlich viel Arbeit für den Klimastadtrat. Aber wie will die Stadt den Kampf gegen die Hitze gewinnen? Etwa mit „Cooling Zones“. Dafür wird sogar die Volkshalle im Rathaus zu Verfügung gestellt. Aber reicht das? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.