Gewinnen Sie VIP-Tickets für „Beat the City“

Das weiß auch Skirennläufer Manuel Feller, weshalb er dieses Jahr bei „Beat the City“ in Innsbruck wieder an den Start geht. Die 10 Kilometer langen Laufstrecken gespickt mit rund 25 natürlichen, künstlichen oder überdimensional großen Hindernissen führen vorbei an den schönsten Plätzen von Linz, Graz und Innsbruck wie dem Schlossberg oder dem Karmeliterplatz in Graz. In Linz warten die Treppen des Ars Electronica Centers und der Hauptplatz. Das Goldene Dachl in Innsbruck, der Bergisel sowie die Maria-Theresien-Straße erwartet sportliche Tiroler.