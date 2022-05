Drogenkauf im Darknet verriet Tankstellenräuber

In einer Nacht im Jahr 2009 wurde die Shell-Tankstelle in Nüziders überfallen, zwei Jahre später die BP-Tankstelle in Bludenz. Bald war klar, dass es sich um denselben Täter handeln musste, doch die Ermittlungen blieben erfolglos. Die Beute hielt sich mit Bargeld von insgesamt rund 2.000 Euro in Grenzen. Darüber hinaus wurden Zigaretten und Rubbellose erbeutet. Bis 2021 lag der Fall auf Eis, es gab keine neuen Hinweise.