Geschworene beraten über Urteil nach Mordversuch

Der Verteidiger hingegen meinte, es gebe „derartige Zweifel über den Geschehensablauf“, dass er einen Freispruch beantragte. „Es tut mir leid, was dem Opfer passiert ist“, sagte der Angeklagte, aber er habe damit nichts zu tun, so seine abschließenden Worte in der Hauptverhandlung. Dem Tschetschenen hatten zwei Wochen nach der Tat beide Beine amputiert werden müssen. Auch Leber und Niere wurden so geschädigt, dass der Mann mit 22 Jahren nicht nur im Rollstuhl sitze, sondern auch Dialysepatient sei, ergänzte die Anwältin des Opfers, das sich als Privatbeteiligter dem Strafverfahren angeschlossen hat. Gegen die wegen Körperverletzung angeklagten beiden Mitbeschuldigten wird gesondert prozessiert.