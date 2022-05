Totes Mädchen hätte bald Geburtstag gefeiert

Obduktion des Leichnams erfolgt in dieser Woche

Die Polizei beschlagnahmte den Posttransporter. Der Unfall-Sachverständige Gerhard Kronreif soll nun den exakten Unfallhergang prüfen. „Ich habe am Tatort im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Spuren gesichert – am Auto und am Körper des Mädchens“, erklärte Kronreif. Eine Obduktion des Leichnams ist bereits angeordnet. Kronreif erstellt nun ein Gutachten. Es soll in den kommenden Wochen vorliegen. Auf dessen Grundlage entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob und welche juristischen Konsequenzen dem Lenker drohen.