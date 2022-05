LASK holt Kühbauer ++ Thiem scheitert an Murray

Knalleffekt in der Österreichischen Bundesliga: Ex-Rapid-Coach Didi Kühbauer wird der neue Cheftrainer des LASK, Dominic Thiem muss sich in Madrid Andy Murray beim vierten Comeback-Match geschlagen geben und große Spannung vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel Villareal gegen Liverpool! Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport News, mit Moderatorin Katie Weleba.