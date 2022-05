Tragödie in Annaberg: Mädchen (2) überrollt

Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstagvormittag in Salzburg gekommen. Ein erst zwei Jahre altes Mädchen spielte vor einer Hofzufahrt in Annaberg, während ein Zusteller dort Briefe austrug. Als der Mann, ein Einheimischer (56), wieder in seinen Kleintransporter stieg und losfuhr, passierte offenbar das Unglück: Das Kind wurde überrollt und starb noch an Ort und Stelle an den schweren Verletzungen.