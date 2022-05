Wegen Personalnot: Betten müssen leer bleiben

Aufgrund von Personalmangel können derzeit rund 80 Betten in Pflegewohnheimen nicht besetzt werden, weil die Mitarbeiter fehlen. Personen, die dringend einen Pflegeplatz benötigen, warten bis zu 14 Tage. Viele Häuser hätten gerne mehr Personal, doch es ist so gut wie keines zu bekommen. Problematisch ist auch, dass immer mehr Pfleger dem Druck nicht standhalten und den Job wechseln. Seit Jahren wird über Konzepte für den Langzeitpflegebereich diskutiert, kritisiert die Gewerkschaft vida, passiert ist bislang wenig. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.