37-Jährige in Wiener Wohnung ermordet: Lebenslang

Zur Tat kam es in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen. Das spätere Opfer und der Angeklagten - mehrfach vorbestraft - führten eine On-Off-Beziehung. Am 14. November gerieten die beiden in Streit. Der 46 Jahre alte Mann war der Ansicht, die Frau hätte ihm seine Drogenersatzpräparate gestohlen. Es habe ihn der Zorn gepackt, so der Angeklagte vor Gericht. Er ging mit einem Messer auf die 37-Jährige los und stach 13-mal auf sie ein. Die Frau starb.