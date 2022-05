Knapp 190.000 Besucher am Eröffnungswochende

„Knapp 190.000 Besucher strömten am Eröffnungswochenende auf das Festgelände. Ein Traumstart, der alle Erwartungen übertroffen hat. Vor allem am Eröffnungstag konnten etwa 100.000 Gäste gezählt werden. Die vielen glücklichen Gesichter und die ausgelassene Stimmung zeigen, wie sehr sich das Publikum und die Aussteller auf das Comeback des Urfahranermarktes gefreut haben. Vor dem zweiten Wochenende mit Muttertag und Bezirksmusikfest wird besonders der schulfreie Mittwoch, als Floriani- und Familientag mit ermäßigten Preisen und dem Charity Konzert am Abend für einen verstärkten Besucherandrang sorgen“, freut sich VP-Marktreferentin, Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer über den überaus gelungenen Auftakt.