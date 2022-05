Dolezal: „Freddie Mercury war in München verliebt“

Mit dabei eine spezielle „Extended Version“ vom ersten Queen-Video, bei dem Star-Filmer Rudi Dolezal Regie geführt hat: der Hit „One Vision“. Im Anschluss der Dreharbeiten durfte Dolezal dann bei der legendären „Black and White“ Party zu Freddie Mercurys 39. Geburtstag mitfilmen! Der Aufwand war so groß, dass spontan das nächste Musikvideo gedreht wurde, zum Hit „Living On My Own“. Außerdem geht es um die große Frage: Warum München? Was fand Freddie Mercury an dieser Stadt so anziehend…? Die Antwort gibts im Video oben!