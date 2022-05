Glück & Pech für Auer ++ Bagnaias erster Streich

Im Motorsport-Magazin „Boxenstopp“ nehmen wir Sie mit ins vergangene Rennwochenende. Moderatorin Michaela Mayer und Experte Martin Grasl sprechen über den fulminanten Auftakt von Lucas Auer in der DTM, wenngleich er im zweiten Rennen vom Pech verfolgt war. Außerdem: Francesco Bagnaia ist angekommen in der neuen MotoGP-Saison und triumphiert vor Vorjahres-Weltmeister Fabio Quartararo. Und die Formel 1 freut sich auf das Premierenrennen in Miami am kommenden Sonntag - die Fahrer haben nach Simulationsversuchen aber gespaltene Meinungen.