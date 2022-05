Mit der „Krone“ zu Rammstein und Scooter

Scooter sorgt in Wiener Stadthalle für Jubel

Bollernde Beats, wummernde Bässe und HP Baxxters markantes Organ werden dann am 27. Mai in der Wiener Stadthalle für Jubel sorgen. Der unermüdliche Techno-Express von Scooter macht mit etwas Verspätung nun auch bei uns Halt und wird seine Fans, die „Posse“, mit kultigen Songs wie „One“, „FCK 2020“oder „How Much Is The Fish?“ in Verzückung bringen. Nicht fehlen dürfen dabei sexy Tänzerinnen und visuelle Bühnenschmankerl. Tickets für Scooter gibt es noch unter www.ticketkrone.at.