3x2 Karten für Ghost in Wien gewinnen

Mit ihrem neuen Album „Impera“ setzten sich die Schweden Ghost sofort an die Spitze der heimischen Charts - am 11. Mai sind sie mit bombastischer Show in der Wiener Stadthalle zu Gast. Dabei werden sie alle großen Hits und natürlich auch Songs des neuen Meisterwerks spielen. Als Vorbands fungieren Uncle Acid And The Deadbeats und die famosen Twin Temple. Wir verlosen 3x2 Karten für das Top-Event! Karten gibt es noch unter www.oeticket.com.