Das „Million Dollar Quartet“ rockt das Metropol

„Million Dollar Quartet“ beleuchtet die wahre Geschichte (Legendäres Zusammentreffen am 4. Dezember 1956 im Sun Records Studio) der vier Rocklegenden Elvis Presley (Reinwald Kranner), Jerry Lee Lewis (Andy Lee Lang), Johnny Cash (Werner Auer) und Carl Perkins (Toni Matosic) und deren Gemeinsamkeit: Das legendäre SUN RECORDS Studio mit Produzent Sam Phillips, der all diese grandiosen Talente schon sehr früh entdeckte und förderte. Während Sam über die Zeit mit seinen Schützlingen erzählt, muss er schmerzvoll erleben, wie diese sich nach und nach von ihm absetzen, da sie den Verlockungen der größeren Plattenfirmen nicht widerstehen können. „So lang sie noch klein und unbedeutend sind, kleben sie an dir wie Fliegen. Aber von ihrem Höhenflug kehren sie nie wieder zu dir zurück!“