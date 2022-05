Mit fast 1,8 Promille über Lenkstange geflogen

An der Kreuzung mit der Bambergerstraße bremste der Radfahrer aufgrund einer Stopptafel und des von links kommenden Pkw so stark ab, dass er sich über den Lenker überschlug und am Asphalt zum Liegen kam. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.