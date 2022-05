Ein Taxenbacher ist der neue Gauder-Hogmoar

Nach kräfteraubenden, sechsstündigen Kämpfen holte der 31-Jährige den begehrten Ranggler-Titel, angefeuert von knapp 2000 Zusehern in der Tennishalle in Zell am Ziller. Das Wetter verhinderte einen Kampf im Freien. Mayr gewann den prestigeträchtigen Bewerb bereits im Jahr 2018.