Charity-Konzert für Ukraine am Urfahranermarkt

Von 19 Uhr bis etwa 23 Uhr stehen die 5-köpfige Soul-Formation tr&b, Cook And The Gang mit den Hits der Wickie, Slime und Paiper-Generation und der Hot Pants Road Club mit seiner „30th. Anniversary Show“ auf der Bühne. Für Stimmung zwischen den Auftritten sorgen 2:tages:bart als Moderatoren für den Abend. Bei freiem Eintritt wird um großzügige Spenden gebeten. Organisiert wird die Veranstaltung und Spendenaktion vom Lions Club Linz Primavera in Zusammenarbeit mit den Linzer Leo Clubs und mit Unterstützung von Sponsoren. Tischreservierungen sind unter dem Link Tischreservierung am 4. Mai 2022 möglich.