1. Mai: Kleine Schirmpanne bei Rendi-Wagners Rede

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte die Wiener SPÖ am Sonntag wieder ihren traditionellen Mai-Aufmarsch am Tag der Arbeit abhalten. Bei der Schlusskundgebung am Rathausplatz sprach u.a. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, bei deren Rede es zu einer kleinen Schirmpanne kam - als Bürgermeister Michael Ludwig sie ausgerechnet mit einem schwarzen Regenschirm vor dem einsetzenden Nieselregen schützen wollte ...