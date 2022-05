Erfolgswelle: Vorarlberg RUFC siegt munter weiter

Besonders Spaß macht es natürlich auch, wenn fleißig Siege einfahren werden. Doch der Erfolgslauf in dieser Spielzeit der Vorarlberg-Liechtenstein-Kooperation war so nicht unbedingt zu erwarten. Denn es handelt sich um die erste Saison, in der die Spielgemeinschaft einer offiziellen Liga zugehörig ist. „Für uns steht heuer vor allem der Spaß im Mittelpunkt, dass alle Einsatzzeit bekommen und wir gutes Rugby spielen“, so Boy.