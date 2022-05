Schutzschirm für Max Verstappen kommt aus Salzburg

„Wenn wir vorne stehen, sieht man uns am besten!“

„Die Saisonpremiere stieg vergangenes Wochenende in Imola“, erklärt Kirchtag der „Krone“ in seiner Werkstatt im vierten Stock. Neue Sponsoren-Muster für den Druck, der von Sportbekleidungsriese Puma in Mailand abgewickelt wird und auch auf der Unterseite zu sehen ist, haben für Verzögerungen gesorgt. Dafür startete Max Verstappen wie einst Weltmeister-Vorgänger Sebastian Vettel aus der ersten Startreihe. „Wenn Red Bull Racing vorn steht, sieht man uns am besten“, grinst Kirchtag. Eine bessere Produktplatzierung für den königlichen Schutzschirm kann er sich nicht wünschen.