Lobbyistin für das Laientheater

„Jetzt scharren alle in den Startlöchern, da kommt eine Menge auf uns zu“, blickt Nina Fritsch voller Zuversicht in die Zukunft. Dazu passt auch eine neue, erst jüngst präsentierte Plattform: „I ka was. I ha was. I bruch was.“ nennt sich die erste Vorarlberger Theaterbörse, welche die Freunde der Schauspielerei künftig auch digital vernetzen soll. „Drehbücher, Kostüme und Requisiten können ausgetauscht werden und Menschen, die ihre Kreativität anbieten und austesten wollen, kommen miteinander in Kontakt.“ Das Miteinander sei generell eine große Qualität der Amateur-Theaterszene im Ländle: „Der Zusammenhalt, auch unter den Vereinen und in den Gemeinden, ist enorm“, schwärmt die 45-Jährige. Da könnten sich manche „Profis“ wohl ein Stück abschneiden...