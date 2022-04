Ladendieb (43) bedrohte Verkäuferin und flüchtete

Eine Polizeistreife wurde am Freitag gegen 13.30 Uhr zu einem Lebensmittelgeschäft in die Linzer Landstraße beordert, nachdem es dort zu einem Ladendiebstahl gekommen war. Vor Ort gab eine Mitarbeiterin an, einen Mann an der Kasse gestoppt und dessen Rucksack kontrolliert zu haben. Der Ladendieb soll aber plötzlich die Tasche an sich gerissen und der Frau mit der Faust gedroht haben. Ein weiterer Mitarbeiter wollte den Verdächtigen an der Ausgangstür stoppen, was aber nicht gelang.