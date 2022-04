Frankfurt träumt weiter ++ Trauner fast im Finale

In der „Krone Fußball Show“ beschäftigen sich Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel mit den Halbfinal-Hinspielen. In der Königsklasse deutet aktuell vieles auf ein Duell zwischen Manchester City und Liverpool hin, in der Europa League (seit 2009) könnte hingegen zum ersten Mal ein deutsches Team im Endspiel stehen. Und in der Conference League drücken wir die Daumen für Gernot Trauner - der ehemalige LASK-Innenverteidiger steht mit seiner Mannschaft nach einem Hinspiel-Sieg kurz vor dem Finaleinzug!