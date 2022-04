„Das war ohne Zweifel ein Fehlverhalten“

Die Personalverantwortung hinsichtlich der Mitarbeitenden liege beim Landesgeschäftsführer, schob Wallner am Freitag die Verantwortung ab. Er habe ein anonymes Schreiben mit eben diesen Vorwürfen Ende 2017 erhalten und dieses umgehend an den Kontrollrat der ÖVP Vorarlberg zur Prüfung weitergeleitet. Und Wallner gab am Freitag zu: Der Kontrollrat unter Vorsitz von Jürgen Weiss habe dabei „kleinere Fehler“, etwa in den Kilometergeld-Abrechnungen, entdeckt. Diese seien behoben worden und man habe die vorgeschlagenen Verbesserungen umgesetzt. Mehr gebe es dazu derzeit nicht zu sagen.