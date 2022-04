Die „Salzburg Krone“ sucht den schönsten Maibaum

Ab ins Dirndl, rein in die Lederhose! Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause können die traditionellen Maibaumfeste heuer endlich wieder stattfinden. Die Vorfreude ist groß, bloß der Wettergott könnte zum Spielverderber werden. Für Sonntag prognostizieren Meteorologen höchst wechselhaftes Wetter. Noch am Morgen dürfte es vielerorts regnen. Über Mittag lockern die Wolken auf und die Sonne zeigt sich. Im Laufe des Nachmittags verfinstert sich der Himmel wieder, erneut dürfte es regnen. Manche Gemeinden stellten ihre Bäume daher schon am Samstag auf.