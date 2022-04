Saisonstart im „Lepi“ mit Handvoll Besuchern

Normalerweise sperrt das Leopoldskroner Freibad am 1. Mai auf. Doch bereits diesen Freitag, den 29. April 2022, öffnete das beliebte „Lepi“ für mutige Gäste seine Pforten. Eine handvoll Besucher warteten bereits am frühen Morgen auf den Start in die neue Badesaison. Und das, obwohl die Temperatur auch Mittag nur bei rund 18 Grad Celsius lag.