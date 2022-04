Rangnick neuer Teamchef ++ Raimann muss warten

Jetzt ist es fix: Der 63-Jährige Deutsche Ralf Rangnick wird der neue Mann an der ÖFB-Seitenlinie! Alle Infos zur Verpflichtung des aktuellen Manchester-United-Coaches und die ersten Bilder der Pressekonferenz, sehen Sie bei uns! Außerdem steht der FC Red Bull Salzburg vor einem möglichen Double im ÖFB-Cup-Finale und der Wiener Bernhard Raimann könnte am Wochenende doch noch den Sprung in die NFL schaffen! Das und noch mehr sehen Sie in den krone Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.