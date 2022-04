Ortschefin setzt auf Politik der kleinen Schritte

Wer Lend sagt, muss auch SAG sagen. Seit 125 Jahren prägt das Aluminium-Unternehmen die Pinzgauer Gemeinde. Das Verhältnis mit dem Spezialisten für KFZ- und Bahnteile sei wie eine Ehe gewesen, sagt Michaela Höfelsauer. Einst hat der Leitbetrieb den Großteil der Kommunalsteuer in der 1250-Seelen-Gemeinde beigesteuert, bei Straßenbau und Co. geholfen. Diese Zeiten sind vorbei. Die Salzburger Aluminium AG hat auch wegen der Corona-Pandemie abspecken müssen. „Sie bleiben in Lend, bauen auch um“, sagt die Bürgermeisterin. Nach ganz inniger Ehe klingt das aber nicht mehr.