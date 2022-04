Richter Pharma investiert 100 Millionen Euro

Eindrucksvoller könnte das Unternehmen aus Wels den Kurs Richtung Zukunft kaum einschlagen: Bis 2029 will Richter Pharma mehr als 100 Millionen Euro investieren, verrät Eigentümer Florian Fritsch. Die großen Brocken? Rund 30 Millionen Euro fließen in den Zu- und Umbau der Pharma-Produktion, die selbe Summe ist für die Entwicklung von eigenen Veterinärarzneimitteln eingeplant, ebenfalls 30 Millionen Euro sind für die Zusammenlegung der bisherigen Logistikstandorte in Wels geplant.