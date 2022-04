Mit der „Krone“ zum Schlager Open Air 2.0!

Umso größer war bei den heimischen Schlagerfans jüngst auch die Freude, als der Organisator für heuer das Comeback der Veranstaltung bekanntgab. Am 11. Juni um 16 Uhr geben sich Stars wie Melissa Naschenweng und Band, Die Draufgänger, Chris Steger und Stefan Rauch auf der Bühne der Festwiese des Ravelsbacherhofs die Mikrofone in die Hand. „Viele dieser Stars konnten wir in der Vergangenheit ja schon einige Male bei uns begrüßen. Melissa und Die Draufgänger nennen Ravelsbach sogar schon fast ihre zweite Heimat. Dadurch ist es uns gelungen, auch heuer wieder ein solches Staraufgebot zusammenzustellen“, erklärt Baringer sein Erfolgsgeheimnis. Die „Krone“ verlost 16 Karten für das beliebte Schlagerspektakel. Ab heute und bis Freitag, den 13. Mai, können Sie mitmachen.