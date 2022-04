Unsere Nahversorger werden Preise anheben müssen

Gerade in Zeiten der Pandemie ist das Bewusstsein für handwerklich produzierte Lebensmittel in der Tiroler Bevölkerung deutlich gestiegen. Diese positive Entwicklung schlägt sich auch in den Zahlen der aktiven Betriebe der Tiroler Lebensmittelgewerbe nieder. „Heute verzeichnen wir 580 heimische Betriebe. Doch wie beinahe alle anderen Branchen sind auch wir vom Fachkräftemangel betroffen“, erläutert WK-Innungsgeschäftsführer Simon Franzoi.