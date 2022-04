ÖFB Teamchef: Was denken Sie über die Kandidaten?

Am Freitag wird entschieden, wer der neue Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft werden soll. Die Auswahl, die bisher bekannt geworden ist, sind Schweizer Vladimir Petkovic und aus Österreich Peter Stöger, Andreas Herzog und Markus Schopp. Nun wollen wir von Ihnen wissen, was denken Sie über die Auswahl? Wer soll Franco Foda ablösen? Teilen Sie gerne Ihre Meinung in den Kommentaren!