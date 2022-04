„BRZRKR“: Kult-Comic von Keanu Reeves gewinnen!

Netflix arbeitet an Film und Anime-Serie zum Comic

Der Streaming-Gigant Netflix hat sich umgehend die Rechte an der epischen Geschichte gesichert und entwickelt bereits einen Spielfilm (natürlich mit Keanu in der Titelrolle) und einer Anime-Prequel-Serie. Für den Film wurde Mattson Tomlin als Drehbuchautor engagiert, einer der Schreiber hinter dem neuen „The Batman“-Film, der derzeit in den Kinos läuft.