Minneapolis: Polizei lernt „aggressives“ Auftreten

Knapp zwei Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat ein offizieller Bericht den Cops der US-Stadt eine Kultur des Rassismus vorgeworfen, das „aggressiven“ Auftreten sei bereits Teil der Ausbildung. Es gebe „ein Muster oder eine Praxis der diskriminierenden, auf Hautfarbe basierenden Polizeiarbeit“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsbehörde des US-Staates Minnesota.