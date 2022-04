Causa Ärztezentrum St. Veit beschäftigt Anwälte

Ganitzer hatte die Vorgänge öffentlich kritisiert und es als „Sittenbild“ bezeichnet, „wie unverschämt manche in der ÖVP glauben, sich bedienen zu können“. Der Mandatar solle solche und ähnliche Äußerungen in Zukunft unterlassen, schreibt Schwaigers Anwalt. Ganitzer ließ wiederum von seinem Anwalt schon ein Antwortschreiben vorbereiten. „Das kommt für mich nicht in Frage. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe“, erklärt Ganitzer.