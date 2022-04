Salzburger Festspiele stellen Jugendprogramm vor

„Wir wollen das intensive Gefühl der Wut ganz unpädagogisch betrachten, keine Ratschläge dazu geben“, erklärt der Regisseur. Ohne Erklärung ist es jedoch auch für das Publikum oberhalb der Ziel-Altersgruppe nicht leicht zu verstehen. So zumindest der erste Eindruck aus den Proben. Skurril-poetische Kurzgeschichten untermalt mit Musikfragmenten, sollen einen neuen Blick auf das Wut-Gefühl entfalten. Die Entfaltung scheint aber über das Skurrile nur schwer hinauszukommen. Ab dem Premierentag am 20. Juli darf das junge Publikum dann selber entscheiden, was es denkt.