Nach Herzattacke: Colbrelli wieder auf dem Rad

Europameister Sonny Colbrelli darf nach dem Einsatz eines Defibrillators zumindest wieder kleine Wege auf dem Rad zurücklegen. Das teilte sein Team Bahrain-Victorious am Mittwoch mit. Nach der Operation am 31. März habe sich der Zustand des 31-Jährigen verbessert. Der Schwerpunkt liege in den kommenden Monaten darauf, dass Colbrelli wieder ein normales Leben führen könne.