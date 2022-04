Leichtathletin nimmt sich mit 21 Jahren das Leben

„Kraft für das Gute in der Welt“

Shulze studierte in Wisconsin und galt als hoffnungsvolles Langstrecken-Talent. Ihre Familie beschreibt sie als „Kraft für das Gute in der Welt. Ihr tiefes Mitgefühl zeigte sich in der Hingabe an ihre Schwestern Abbey und Ella, in der Liebe, die sie ihren Eltern jeden Tag entgegenbrachte, und in der besonderen Fürsorge.“