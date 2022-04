Zwei Moldauer nach Einbruch in Bäckerei gefasst

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht auf Mittwoch wie zwei moldauische Staatsbürger in eine Bäckerei in der Stadt Salzburg einbrechen wollten. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die beiden Moldauer, 26 und 27 Jahre alt, konnten schließlich im Nahbereich von den Beamten angehalten und festgenommen werden.