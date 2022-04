Polit-Streit um die Teuerungen

Das Thema Teuerung sorgte im Wiener Landtag zu einer hitzigen und emotionalen Diskussion. Nach einem holprigen Start aufgrund von technischen Problemen präsentierten alle Parteien ihre Vorschläge. Die FPÖ will eine Senkung der Mehrwertssteuer. Die ÖVP dagegen forderte eine Aufhebung des Valorisierungsgesetzes. Einigkeit gab es am Ende zumindest bei den Regierungsparteien. Indes sorgen leere Regale im Supermarkt bei Kunden für einen Schock. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.