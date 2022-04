KZ-Gedenken: Belarus will Bitte ignorieren

Russische Botschaft „tief enttäuscht“

Vor der aktuellen Reaktion aus Minsk hatte sich die russische Botschaft in Wien vergangene Woche „tief enttäuscht“ über die Entscheidung der Veranstalter gezeigt. Man habe die Kultur der historischen Erinnerung in Österreich geschätzt, schrieb die Botschaft in der Vergangenheitsform. Die österreichische Gesellschaft habe einen langen und schweren Weg in Bezug auf das Bewusstsein der schweren Last der Verantwortung für Verbrechen in der Nazizeit zurückgelegt, wurde kommentiert.