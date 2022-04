Ermittler fassten Betrüger am Schwarzacher Bahnhof

Als der mehrfach einschlägig vorbestrafte Mann, gegen den seit einiger Zeit Ermittlungen laufen, am 12. April festgenommen werden sollte, tauchte er unter. Ermittler kamen ihm in Kärnten auf die Spur. Nachdem er in Villach übernachtet und mit dem Zug nach Schwarzach/St. Veil in Salzburg gefahren war, wurde er beim Aussteigen aus dem Waggon von Zielfahndern festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.