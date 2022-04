Startplätze gewinnen und als VIP mit dabei sein

Rund um den Globus starten am 8. Mai um 13 Uhr beim neunten Wings for Life World Run zur gleichen Zeit tausende Menschen zugunsten der Rückenmarksforschung. Von Hobby-Läufern über Profisportler bis hin zu Rollstuhlfahrern ist jeder mit dabei, um das gemeinsame Ziel zu erreichen: Querschnittslähmung heilbar zu machen. Über 180.000 registrierte Läufer und Rollstuhlfahrer aus 195 Nationen waren 2021 beim Wings for Life World Run weltweit gleichzeitig am Start - so viele Menschen wie noch nie zuvor bei einem Laufevent.