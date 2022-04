Gesuchter Betrüger wurde nun in Salzburg verhaftet

Am 12. April konnte sich der Gesuchte einer Festnahme in Linz entziehen und tauchte vorerst unter. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte er, nachdem er von 24. auf den 25. April 2022 in Villach übernachtete, beim Verlassen des Zuges in Schwarzach/St. Veil (Salzburg) von Beamten der LKA OÖ-Zielfahndung festgenommen werden. Er wurde nach Linz gebracht und in die JA Linz eingeliefert.