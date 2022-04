Trotz Bremsklötzen garantiert dieser Mann Vollgas

Erst ein Jahr war er alt, vielleicht sogar jünger, als Markus Altenstrasser erstmals Benzingeruch schnupperte und Motoren heulen hörte. Im Himmelreich. So heißt jene Straße in Landshaag, in der ab Freitag wieder einmal die Hölle los sein wird, da sie vielen der 200 Piloten des Motorrad-Bergrennens als Boxengasse dient. In der schon Altenstrassers Kinderwagen stand, als sein Vater die gefürchtete 3200m-Strecke hochraste, über die Altenstrasser seit 2010 als OK-Chef wacht. Wie über den Landshaag-Pendant in Sachen Autobergrennsport namens Esthofen – St. Agatha.