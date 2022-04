550 Wanderer mit der „Krone“ beim Donautrail

Am Samstag war alles in Bewegung! 550 Teilnehmer waren auf 12, 22, 35, 65 und 100 Kilometern am Linz24 Donautrail mit der „Krone“ unterwegs. Dabei stand das gemeinsame Erleben der Landschaft rund um Linz im Fokus, denn der Donautrail kommt ganz ohne Zeitnehmung aus.