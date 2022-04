Ferrari-Debakel in Imola ++ Erster Quartararo-Sieg

Der Heim-Grand-Prix von Ferrari geht nach hinten los und mehr als 100.000 Tifosi sehen am Ende weder Charles Leclerc noch Carlos Sainz auf dem Podium. Stattdessen wird das vierte Rennen in Imola zur Show von Max Verstappen, der sich am Rennwochenende 34 Punkte sichert. Außerdem beschäftigen sich Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Stefan Burgstaller in Boxenstopp mit dem Moto-GP-Rennen in Portimao: Vorjahresweltmeister Fabio Quartararo fährt zum ersten Saisonsieg und übernimmt auch in der WM-Wertung ex aequo die Führung mit Alex Rins.